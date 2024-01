In Frankenthal lag die Bruttowertschöpfung 2021 bei 1,9 Milliarden Euro. 65,8 Prozent davon steuerte der Dienstleistungsbereich bei, weitere 32,4 Prozent das produzierende Gewerbe. Das berichtet der Zeitungsdienst Südwest (ZDS), der Zahlen der Genesis-Datenbank ausgewertet hat.

Deutschlandweit hängt die Bruttowertschöpfung (BWS) inzwischen zu 69,5 Prozent von der Dienstleistungsbranche ab. Frankenthal liegt hier leicht unter dem Bundesdurchschnitt. In der „Bundesliga der Produktion“ liegt die Stadt damit auf Position 203. Bei den Dienstleistungen rangiert Frankenthal auf Platz 198 unter 401 ausgewerteten Stadtstaaten, Städten und Landkreisen. Die Werte stammen aus dem Jahr 2021, aktuellere sind noch nicht verfügbar.

Was alle Städte und Kreise gemeinsam haben: Während um das Jahr 1900 noch 38 von 100 Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft oder der Fischerei beschäftigt waren, ist das heute grundlegend anders. Weil die Bruttowertschöpfung in anderen Branchen höher ist und damit auch die Löhne, können sich die Menschen mehr leisten als früher. Mit dem Einsatz von Maschinen konnten aber auch die Bauern ihre Produktivität und Wertschöpfung erheblich steigern. Für 2023 schätzt das Bundeslandwirtschaftsministerium diesen Wert auf rund 31 Milliarden Euro.

Nach den Daten, die die Statistischen Ämter der Länder und des Bundes in die Datenbank eingespeist haben, erreichte die Bruttowertschöpfung in Deutschland über alle Branchen und Sektoren hinweg 2021 rund 3,602 Billionen Euro. 69,5 Prozent davon steuerte der Dienstleistungssektor bei, weitere 29,6 Prozent das produzierende Gewerbe, wobei auf das verarbeitende Gewerbe ein Anteil von 20,8 Prozent und auf die Bauwirtschaft von 5,5 Prozent entfiel. Die Land- und Forstwirtschaft steuerte lediglich 0,9 Prozent zur BWS bei.

Dienstleistungen vorne

In Frankenthal lag die Bruttowertschöpfung 2021 bei 1,9 Milliarden Euro. 65,8 Prozent davon steuerte der Dienstleistungsbereich bei, weitere 32,4 Prozent das produzierende Gewerbe, wobei auf das verarbeitende Gewerbe ein Anteil von 25,4 Prozent und auf die Bauwirtschaft ein Anteil von 3,7 Prozent entfiel. Die Land- und Forstwirtschaft steuerte 1,8 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei.

Im Dienstleistungsbereich wird die BWS in der Stadt im Jahr 2021 mit 1,1 Milliarden Euro beziffert. Diese 65,8 Prozent des örtlichen Bruttoinlandsprodukts lassen sich wie folgt aufschlüsseln: Auf den Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation entfallen 21,3 Prozentpunkte, auf den Bereich Finanzen-, Versicherungen, Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen 20 Punkte und auf den Bereich öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit 24,6 Punkte.

Die Bandbreite bei der Verteilung der Bruttowertschöpfung in Deutschland reicht dabei von Bonn – das als ehemalige Bundeshauptstadt die „Bundesliga der Dienstleister“ mit 94,7 Prozent ebenso anführt wie es in der „Bundesliga der Produktion“ mit 5,3 Prozent auf dem letzten Platz liegt – bis zu den von der Autoindustrie geprägten Standorten wie Wolfsburg, das die „Bundesliga der Produktion“ mit 79 Prozent vor Ingolstadt (73,6 Prozent) und dem Kreis Dingolfing-Landau (68,7 Prozent) anführt.