Mit zwei Unterwassertauchmotorpumpen unterstützt die Frankenthaler Firma KSB ein Brunnenprojekt in der Demokratischen Republik Kongo, das bis zu 15.000 Menschen sauberes Wasser verschaffen soll. Die Spende wurde am Freitag an den Ludwigshafener Hilfsverein Keep Smiling übergeben.

„Mit einem Brunnen können wir bis zu 5000 Menschen pro Tag mit fünf Liter Trinkwasser versorgen“, freute sich Torsten Braun, Vorstands- und Gründungsmitglied von Keep Smiling. Der Ludwigshafener Verein hat für das von ihm unterstützte Brunnenprojekt in Tshikapa im Südwesten Kongos bereits Brunnenbohrmaschinen, Solarpanels und geophysikalische Messgeräte erworben – aus den Einnahmen einer Spendenwanderung im Pfälzerwald. Die jetzt von KSB gespendeten Pumpen will man einsetzen, um die Ergiebigkeit der Wasserstellen zu prüfen und Messprotokolle zu erstellen.

Nachhaltige Entwicklung unterstützen

Drei Trinkwasserbrunnen seien für das Jahr 2022 geplant, pro Anlage werde mit Kosten von 15.000 Euro kalkuliert, erläuterte Braun. Gegründet wurde Keep Smiling im Jahr 2014 nach einem verheerenden Tropensturm auf den Philippinen, den einige der späteren Vereinsmitglieder hautnah miterlebt hatten. Einer der Aktiven ist KSB-Mitarbeiter Michael Fath, der auch den Kontakt zu dem Pumpen- und Armaturenhersteller vermittelte und die Spende der zwei Geräte koordinierte.

Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, sprach von einem tollen Projekt. Sein Unternehmen sei der Anfrage nach einer Pumpenspende sehr gerne gefolgt, da es dem Selbstverständnis und der Tradition von KSB entspreche, Teile des erwirtschafteten Gewinns an die Gesellschaft zurückzugeben. Als Mitglied des UN Global Compact unterstütze die Firma seit 2010 die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Nach Auskunft von KSB-Pressesprecher Wilfried Sauer hat die Spende einen Wert von rund 5000 Euro.