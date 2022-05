Zum Füße kühlen und gegenseitig nass spritzen – oder einfach nur als Frischluftspender in der Stadt: 14 Brunnenanlagen gibt es in Frankenthal. Seit ein paar Tagen sprudeln die meisten wieder – pünktlich zum vorsommerlichen Wetter.

46.000 Euro lässt sich die Stadt Pflege, Wartung und Reparaturarbeiten an den Wasseranlagen jährlich kosten. Zuständig ist der Bereich Planen und Bauen, Abteilung Stadt- und Grünplanung, die Inbetriebnahme übernimmt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). In Zeiten des Klimawandels sind Zierbrunnen laut Deutschem Städtetag wichtige Elemente gegen aufgeheizte Innenstädte. Zum Trinken ist das Wasser nicht geeignet.

Auf dem Rathausplatz im Stadtzentrum stehen allein drei Brunnen: der Erkenbertbrunnen, der Bücklingsbrunnen und der KSB-Brunnen (zwei Halbkugeln). Hinter dem Rathaus in der Willy-Brandt-Anlage gibt es den Keulenbrunnen. Dort wurde laut Verwaltung 2021 die Auskleidung des Beckens erneuert. Im Wohngebiet Pilgerpfad ist auf dem Jakobsplatz eine moderne großflächige Brunnenanlage mit Basaltsteinen gebaut worden. Der Rotkäppchenbrunnen im Lauterecker Viertel stammt dagegen aus den 1920er-Jahren und wurde im Rahmen eines Bürgerprojekts vor einigen Jahren instandgesetzt. Im Metznerpark steht ein Brunnen mit Bronzefigur eines Jünglings mit Staffelstab.

Stephan-Cosacchi-Platz: Anlage wird gereinigt

Und auch in den Vororten gibt es Wasserplätze. In Mörsch steht ein Brunnen in Form einer Sandsteinsäule im Bürgergarten, in Studernheim fließt ein Laufbrunnen mit drei Sandsteintrögen auf dem Vorplatz der Grundschule. In Eppstein gibt es zwei Anlagen: auf dem Neuköllner Platz ist ein Brunnen mit Bronzefigur und in der Johann-Strauß-Straße der Tulpenbrunnen zu finden.