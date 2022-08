Seit Ende Juli sind als ein Beitrag zum Energiesparen in Frankenthal alle 14 Brunnenanlagen abgeschaltet. Eine vertretbare Entscheidung, wie Jörn Weiß, Pressereferent der Ortsgruppe des Naturschutzbund (Nabu), auf Anfrage sagt. Lebensnotwendige Trinkquellen für Vögel und Insekten würden dadurch nicht wegfallen. „Allenfalls badet in den Brunnen mal eine Taube“, sagt Weiß, der ornithologischer Berater der Stadtverwaltung ist und sich in der Wildvogel-Auffangstation in Bobenheim-Roxheim engagiert . Die Verwaltung habe zudem angekündigt, Trinkmöglichkeiten in den Grünanlagen zu schaffen.

Auch Bürger könnten Vögeln und Insekten in ihrem Garten oder auf dem Balkon eine Schale mit Wasser anbieten. „Das wird genutzt“, ist sich der Imker sicher. Allerdings müsse das Wasser täglich gewechselt und die Schale gesäubert werden, damit sich dort keine Bakterien bilden.

In sozialen Netzwerken und Zuschriften an die Redaktion war die Entscheidung des Stadtrats, mit Blick auf eine mögliche Gasmangellage die Brunnen nicht weiter sprudeln zu lassen, unter anderem wegen ihrer Folgen für Tiere kritisiert worden. Die Stadt erhofft sich dadurch rund 13.000 Euro weniger Energiekosten in diesem Jahr für den Betrieb der Anlagen – auch wenn Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit Blick auf die Funktion der Wasserspiele für das Klima in der Stadt von einer „deutlichen Einschränkung“ sprach, von der man sich Signalwirkung an die Bevölkerung erhoffe.