Ein Streit zwischen zwei Brüdern hat am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof in Worms die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Zeugen hatten die Beamten wegen einer „größeren Auseinandersetzung“ verständigt, bei der einer der Kontrahenten eine Schusswaffe bei sich trage. Laut Polizeibericht trafen die Polizisten nahe des Bahnhofs zwei Brüder (28 und 32 Jahre) an, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Der 28-Jährige habe einen Schreckschuss-Revolver bei sich getragen und soll damit seinen älteren Bruder bedroht haben. Die Waffe wurde sichergestellt, ebenso eine geringe Menge Betäubungsmittel, die der 28-Jährige laut Polizei bei sich hatte. Auch gegen den 32-jährigen Bruder wurde ein Verfahren eingeleitet: Er soll die Polizisten mehrfach beleidigt haben. Beide Männer erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt.