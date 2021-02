Beim Stopp des Verkaufstrucks der Speyerer Brotpuristen am Mittwoch auf dem Gelände des Edeka-Markts Stiegler in Frankenthal reichte die Warteschlange zeitweise vom Parkplatz die Auffahrt hinunter bis zum Nachtweideweg.

Zum Verkaufsstart um 15.30 Uhr mussten die Mitarbeiter des Markts spontan zusätzliche Absperrungen mit Stühlen und Flatterbändern aufbauen und die Autofahrer auf dem Parkplatz einweisen. Am Ende des Tages waren nach Angaben von Brotpuristen-Chef Sebastian Däuwel alle vier angebotenen Sorten „ratzeputz“ ausverkauft: „Wir hatten wirklich viel Brot dabei. Es war eine super gelungene Premiere.“ Viele Kunden hatten Ware vorab online bestellt und konnten sie über eine Rutsche direkt aus dem Truck entgegennehmen. „Mit so viel Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Däuwel zu den Kunden in der Warteschlange. Der Brottruck soll künftig immer mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts im Foltzring stehen.