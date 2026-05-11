Die neue Broschüre „Frankenthaler Senioren 2026“ steht ab sofort zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilt, bietet das Heft auf rund 32 Seiten einen kompakten Überblick über wichtige Informationen, Anlaufstellen sowie vielfältige Angebote für Seniorinnen und Senioren in Frankenthal und den Vororten.

Die Inhalte reichen von Informationen zu Rat und Hilfe im Alltag über soziale und gesundheitliche Angebote bis hin zu Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsangeboten, heißt es weiter in der Mitteilung. Ziel sei es, Orientierung zu geben und den Zugang zu bestehenden Strukturen zu erleichtern.

Die Broschüre ist ab sofort am Empfang des Seiteneingangs sowie am Informationsschalter im Rathaus und im Seniorenbüro erhältlich. Zusätzlich steht sie auch online zur Verfügung unter www.frankenthal.de/senioren.