Wissenswertes für Senioren, übersichtlich zusammengefasst – das bietet einer Pressemeldung der Stadt zufolge die kostenlose Broschüre „Frankenthaler Senioren“ für das Jahr 2023, die seit Kurzem erhältlich ist. Auf 28 Seiten gibt es Informationen über Angebote der örtlichen Vereine, Organisationen und Institutionen. Hilfreiche Telefonnummern sind dort ebenfalls zu finden. Außerdem stellt sich der Seniorenbeirat der Stadt mit seinen Mitgliedern, Aufgaben und Initiativen vor. Die Broschüre ist im Rathaus und im Seniorenbüro erhältlich. Sie liegt auch in der Stadtklinik, im Mehrgenerationenhaus, in der Stadtbücherei und in den Verwaltungsstellen der Vororte aus. Im Internet kann sie unter www.frankenthal.de/seniorenbuero als pdf-Datei heruntergeladen werden.