Eine Auswahl der besten Szenen aus ihrer „Elwenfels“-Reihe lesen Britta und Christian Habekost am Freitag, 26. März, live aus dem Streaming-Studio im Congress-Forum Frankenthal. Wer will, kann sich dazu den passenden Pfälzer Wein bestellen.

Der Auftritt des Ehepaars ist zugleich der Abschluss des Krimifestivals Kurpfalz, das in diesem Jahr ausschließlich digital stattfand. Lesung, Performance und Hörspiel in einem soll der Stream aus dem CFF sein. Der Kabarettist und Mundart-Comedian Christian „Chako“ Habekost und seine Frau Britta lesen mit verteilten Rollen ihre Lieblingsszenen aus ihrer erfolgreichen Krimireihe „Elwenfels“ um den Hamburger Privatermittler Carlos Herb. Auch aus dem vierten Band der Reihe mit dem Titel „Weingartengrab“, der am 1. Mai im Piper Verlag erscheint, soll es am Freitagabend eine Kostprobe geben. Die Pressemitteilung verrät soviel vorab: Das Kirchturmgewölbe von Elwenfels gerät in Schieflage und gibt ein geheimnisvolles Gewölbe samt ungekannter Leiche frei.

Zum Finale des „Digitalen Krimifestival Kurpfalz“ können sich Zuschauer zwei Pakete aus dem Weingut Fitz-Ritter in Bad Dürkheim mit den Titeln „Habekostbarkeiten“ und „Woifescht to Go“ bestellen. Weingutchef Johann Fitz wird die Weine während des Live-Streams präsentieren.

Livestream aus Frankenthal

Die Veranstaltungsreihe, die 2011 als Krimifestival der Metropolregion Rhein-Neckar startete, firmiert seit 2015 unter dem Titel „Krimifestival Kurpfalz“ . Das Konzept sieht Lesungen an unterschiedlichen Orten der Kurpfalz vor und erstrecken sich in der Regel über drei Wochen. Präsentiert werden nur Autoren aus der Region oder Krimis mit Tatort Kurpfalz. Wegen der Corona-Pandemie gibt es 2021 ein „Krimifestival Kurpfalz digital“. Neben dem Abschluss mit dem Ehepaar Habekost fanden bereits der Auftakt mit Harald Schneider und Claudia Schmid sowie eine Lesung mit Lilo Beil in Frankenthal statt.

