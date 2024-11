Wenn der VfR Frankenthal den Lokalrivalen DJK Schwarz-Weiss empfängt, geht es für eine Mannschaft um Wiedergutmachung

Das Hinspiel verlor Schwarz-Weiss mit sage und schreibe 2:8 gegen den VfR. „Acht Gegentore, das ist schon Moralversagen“, sagt SW-Vorsitzender Tim Graf, der als Interimstrainer das Zepter von Andreas Rehm übernommen hat, vor der Derbyneuauflage am Freitag, 19.30 Uhr, auf dem VfR-Kunstrasenplatz. „Wir wollen uns auf jeden Fall in besserem Licht darstellen, das darf nicht noch einmal passieren“, mahnt Graf. Seine Mannschaft zeigte in der Liga zweimal nacheinander ihre Stärke, als sie den FC Arabia Frankenthal mit 3:0 und die TSG Eisenberg mit 2:0 besiegte. Die Schwarz-Weissen sind derzeit Tabellenelfter, haben mit 21 Punkten 13 Zähler weniger auf dem Konto als der VfR, der auf Tabellenplatz drei rangiert, aber zwei Spiele mehr absolviert hat.

„Natürlich ist es ein heißes Derby, aber wir brauchen drei Punkte, damit wir oben dran bleiben “, sagt VfR-Trainer Filippo Graziano, dessen Mannschaft zuletzt im Spitzenspiel dem Tabellenzweiten ASV Heßheim ein 2:2-Remis abtrotzte. Wie Tim Graf plagen auch ihn Personalsorgen. „Hinter fünf, sechs Spielern stehen noch Fragezeichen“, sagte der Coach vor dem gestrigen Abschlusstraining. Seine Spieler hat er vor einem hochmotivierten Gegner gewarnt, der die 2:8-Schmach unbedingt tilgen will.