An rund 11.200 Frankenthaler hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben bis Freitagmittag Briefwahlunterlagen verschickt. Der Anteil derjenigen unter den 32.655 Wahlberechtigten in der Stadt, die ihre Stimme für die Landtagswahl am 14. März per Brief abgeben möchten, sei damit deutlich höher als vor fünf Jahren. Damals habe es 6779 Briefwähler gegeben. Wer diesen Weg auch wegen der Corona-Pandemie bevorzuge, könne aber auch noch in den kommenden Tagen entscheiden, sich die Wahlunterlagen nach Hause schicken zu lassen. Das Online-Wahlscheinverfahren Oliwa ist im Internet unter https://tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=204 noch bis Mittwoch, 10. März, 10 Uhr, freigeschaltet. Anträge per E-Mail an die Adresse briefwahl@frankenthal.de sind laut Stadt noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, möglich. Die dritte Alternative wäre, die Unterlagen im Briefwahlbüro abzuholen und direkt vor Ort zu wählen – ebenfalls bis Freitag, 12. März. Die Öffnungszeiten des Büros in der Speyerer Straße 16 (ehemaliges Schuhhaus Dielmann): Montag, Dienstag und Mittwoch, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Am Freitag vor der Wahl ist das Briefwahlbüro durchgehend von 8 bis 18 Uhr besetzt, informiert die Stadt. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen der Stadtverwaltung spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen. Die Briefe können in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. Wer seinen Wahlbrief der Deutschen Post anvertraut, sollte ihn spätestens am Mittwoch, 10. März, abschicken.