Bei der Briefzustellung in Frankenthal kann es vereinzelt zu geringfügigen Verzögerungen kommen. Darüber informiert Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf RHEINPFALZ-Anfrage. Grund dafür sei ein für Sommer „ungewöhnlich hohes Sendungsaufkommen“ im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Niederlassung Mannheim, von wo aus die Pfalz abgedeckt werde. Zugleich seien Stammzusteller derzeit in Urlaub, sodass deren Vertreter beim Austragen der Post unter Umständen mehr Zeit benötigen. „Im Normalfall merkt der Kunde das nicht“, betont Thomeczek. Gewährleistet sei auf jeden Fall eine Briefzustellung jeden zweiten Tag. Ein RHEINPFALZ-Leser aus der Frankenthaler Innenstadt hatte von mehrtägigen Verzögerungen berichtet. Der Postsprecher rät, sich in solchen Fällen an die Hotline des Unternehmens unter Telefon 0228 4333112 zu wenden. „Jeder Anruf hilft uns weiter“, betont er. Die Informationen würden von den Mitarbeitern der Hotline direkt zu den Qualitätsmanagern geschickt, sodass die Deutsche Post bei Problemen rechtzeitig reagieren könne.