Aus bislang ungeklärten Gründen brannte am Sonntagabend gegen 22.53 Uhr ein Auto in der Isenachstraße, nahe des TG Sportgeländes am Jahnplatz. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird laut Polizei auf 8000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen, die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.