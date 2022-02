Zwei brennende Müllcontainer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Gegen 0.15 Uhr ging ein solcher Container auf dem Jakobsplatz in Flammen auf. Laut Bericht löschte die Wehr das Feuer, das auch ein direkt daneben abgestelltes Auto beschädigt hat. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 3000 Euro geschätzt. Wenige Minuten später brannte ein Müllcontainer vor dem Altenwohnheim Pro Seniore in der Mahlastraße. Auch dort löschte die Feuerwehr schnell. Den Schaden an den Containern kann die Polizei noch nicht beziffern. Die Inspektion Frankenthal bittet unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.