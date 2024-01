Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstand in der Nacht zu Donnerstag an einem Gebäude in der Karlsruher Südstadt. Wie die Polizei nach vorläufigem Kenntnisstand mitteilt, waren mehrere Bäume vor dem Gebäude aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und daraufhin die Beamten alarmiert. Den weiteren Angaben zufolge konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.