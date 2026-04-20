900 Mitglieder und neue Kursangebote – die VT Frankenthal bleibt sportlich breit aufgestellt. Es fehlt jedoch an Trainern und jungen Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Seit Jahrzehnten engagieren sie sich für den Verein – und prägen ihn bis heute: Vereinsvorsitzender Roland Wittke und Finanzverwalterin Cornelia Gringard-Kurzay stehen exemplarisch für die Vereinigte Turnerschaft 1898 (VT) Frankenthal, einen Breitensportverein im Wandel. „Ich bin seit über 40 Jahren im Verein“, sagt Gringard-Kurzay, die einst als Trainerin die rhythmische Sportgymnastik aufbaute und mit ihren Gruppen sogar deutsche Vizemeistertitel gewann. Später übernahm sie Verantwortung im Vorstand, war zweite Vorsitzende und ist seit nunmehr 14 Jahren für die Finanzen zuständig. Wittke blickt sogar auf 57 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Vom Jugendspieler über die Trainertätigkeit bis hin zum Vorsitzenden reicht seine persönliche Vereinschronik. Seit 2010 steht er inzwischen schon an der Spitze des Vereins.

Diese Kontinuität ist eine der großen Stärken der VT. Gleichzeitig zeigt sie aber auch ein Problem, das viele Vereine kennen: Nachwuchs für Führungspositionen zu finden, ist schwierig. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Gringard-Kurzay mit Blick auf die Vorstandswahlen in zwei Jahren. Wittke ergänzt: „Wir kleben nicht an unseren Sesseln und würden uns freuen, wenn Jüngere nachkommen.“ Aktuell ist mit Franz Kurzay der zweite Vorsitzende kommissarisch im Amt.

Verein stabil aufgestellt

Bei der vorletzten Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr hatte Wittke noch die Vakanz der Stellvertreterposition bemängelt und angekündigt, nicht mehr als Vorstand kandidieren zu wollen, sollte sich kein zweiter Vorsitzender finden. Die Stelle ist zwar nun besetzt, dennoch ist Wittkes Meinung deutlich: „Es kann nicht sein, dass die Mitglieder keine Verantwortung übernehmen und sich nicht engagieren, denn die ganze Vereinsstruktur liegt ja nur auf ein paar Schultern.“ Mehr Engagierte, die Verantwortung tragen, würden alle entlasten, sind sich der Vorstand und die Finanzwartin einig.

Mit rund 900 Mitgliedern ist der Verein derzeit stabil aufgestellt, erklärt Gringard-Kurzay. Die Zahl sei seit einiger Zeit konstant, auch wenn in früheren Jahren mehr als 1000 Mitglieder gezählt wurden. Auffällig ist vor allem die Altersstruktur: Viele Kinder und Jugendliche sowie ältere Mitglieder prägen das Bild, dazwischen klafft eine große Lücke. „Gerade die 15- bis 40-Jährigen fehlen“, sagt Gringard-Kurzay. Beruf, Ausbildung und flexible Angebote wie Fitnessstudios machten es Vereinen zunehmend schwer, diese Zielgruppe dauerhaft zu binden.

Um gegenzusteuern, setzt die VT verstärkt auf neue und flexible Kursangebote, die sich auch an Nichtmitglieder richten. Von Yoga über moderne Fitnessformate bis hin zu „Jumping Fitness“ reicht das Spektrum. Ziel ist es, Menschen niederschwellig anzusprechen und langfristig für den Verein zu gewinnen.

Sportliche Akzente gesetzt

Doch ein zentrales Problem bleibt: „Es fehlt in jedem Bereich an Übungsleitern.“ Wittke weiß, dass „das ein generelles Thema ist, das alle Vereine betrifft“. Zwar bilde man Trainer aus und übernehme dafür auch die Kosten, doch viele hörten nach der Schule oder Ausbildung wieder auf, berichtet die Finanzwartin. Dennoch habe man in den vergangenen Monaten keine der bestehenden Sportarten einstellen müssen. Die VT hat weiterhin Badminton, Fußball, rhythmische Sportgymnastik, Turnen und Kegeln im Angebot.

Trotz dieser strukturellen Herausforderungen gelingt es dem Verein, sportliche Akzente zu setzen. Besonders die wiederbelebte Abteilung für rhythmische Sportgymnastik sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Nach einer schwierigen Phase wurde sie neu aufgebaut – mit Erfolg. Eine Landesmeisterschaft wurde nicht nur ausgerichtet, sondern auch ein Titel gewonnen, verbunden mit der Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. „Die Abteilung ist wieder im Aufwind“, berichtet Gringard-Kurzay.

Dennoch versteht sich der VT als Breitensportverein. Leistung steht nicht im Vordergrund, sondern Bewegung, Gemeinschaft und Spaß. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder Freude an der Bewegung haben“, erklärt Wittke. Man setze auf Zusammenhalt, gemeinsame Aktivitäten und langfristige Bindung.

Mögliche neue Belastungen

Auch baulich ist bei der VT in den vergangenen Jahren einiges passiert. Mithilfe von Förderprogrammen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden unter anderem Heizungen modernisiert, eine Photovoltaikanlage wurde installiert und Umkleiden wurden saniert. Viele weitere Maßnahmen wie das Abdichten von Dächern werden in Eigenleistung umgesetzt – ein Kraftakt, der viel Engagement erfordert.

Gleichzeitig steigen die laufenden Kosten, etwa für Energie und Instandhaltung. Hinzu kommen mögliche neue finanzielle Belastungen, sollte der Bundesfinanzhof zu dem Schluss kommen, dass Mitgliedsbeiträge umsatzsteuerpflichtig werden müssen, erläutert Gringard-Kurzay. „Sollte dieses Urteil gefällt werden, müssten wir 19 Prozent der Gelder abführen. Das kann vielen Vereinen das Genick brechen.“

Außer all den organisatorischen, finanziellen und strukturellen Fragen bleibt für beide vor allem eines entscheidend: das Miteinander. „Die Gemeinschaft“, lautet die Antwort von Gringard-Kurzay auf die Frage, was das Herzstück des Vereins sei. Für Wittke ist es auch eine Frage der Haltung. „Man möchte dem Verein etwas zurückgeben, was man selbst als Sportler erlebt hat.“ Ein Gedanke, der die VT seit Jahrzehnten trägt und auch in Zukunft tragen soll.