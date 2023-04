Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine gastronomische Institution in der Stadt hat ihre Pforten geschlossen: Nach knapp 30 Jahren hat Margarethe Gniewkowski, Wirtin des Braustübl, ihr Lokal in der Mörscher Straße aufgegeben. Am Samstag schlug bei einem Flohmarkt in der Gaststube die Stunde der Andenkenjäger.

Wer gegen 12 Uhr mittags das Braustübl betritt, kommt nicht zum Essen, sondern um Abschied zu nehmen, Danke zu sagen und um sich ein paar Erinnerungsstücke zu sichern. „Trödel