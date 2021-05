Die Ermittlungen zu einer Serie von Bränden in der Innenstadt von Frankenthal dauern an. Wie der Leiter der Kriminalpolizei, Achim Schäfer, auf Nachfrage bestätigt, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Erste Untersuchungen vor Ort, bei denen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Brandgutachter im Einsatz gewesen seien, hätten stattgefunden. Überprüft werde auch ein Zusammenhang mit früheren ähnlichen Fällen im Stadtgebiet. Nähere Angaben wollte Schäfer mit Blick auf laufende Ermittlungen nicht machen. Die Polizei Frankenthal leitet den Fall in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren am vergangenen Wochenende innerhalb von gut zwei Stunden zwei Sonnenschirme vor einem Bistro in der Speyerer Straße sowie Stühle und die Holzterrasse im Biergarten am Hotel Central in Flammen gestanden. Außerdem brannte es in einer frei zugänglichen Garage in der Sterngasse. Auf dem Betriebsgelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) in der Ackerstraße brannten zwei Fahrzeuge aus, ein drittes wurde durch die Hitze stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.