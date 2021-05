Mehrere Brände in der Innenstadt haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigt. Zu den genauen Umständen und der Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilt. Bereits am Sonntag hatte es auf Anfrage geheißen, man gehe von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen seien angelaufen, zuständig sei die Polizeiinspektion Frankenthal. Innerhalb von gut zwei Stunden standen am frühen Sonntagmorgen zwei Sonnenschirme vor einem Bistro in der Speyrer Straße sowie Stühle und die Holzterrasse im Biergarten am Hotel Central in Flammen. Außerdem brannte es in einer frei zugänglichen Garage in der Sterngasse. Vermutlich der größte Schaden dürfte auf dem Betriebsgelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) in der Ackerstraße entstanden sein. Dort brannten zwei Fahrzeuge aus, ein drittes wurde durch die Hitze stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Verwaltung am Dienstag keine Angaben machen. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 45.000 Euro.