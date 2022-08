In einer Weinkellerei in der Hauptstraße in Großkarlbach hat es am Dienstagmorgen um 7 Uhr gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand ein Gabelstapler in Flammen, den die Feuerwehr löschte. Dafür musste die Hauptstraße für rund 90 Minuten gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro.