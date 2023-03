Ein technischer Defekt an einem Auto war am frühen Samstagmorgen Ursache für einen Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal. Das teilt die Polizei am Donnerstagmittag mit. Das Feuer in der Johann-Stamitz-Straße im Baugebiet Ehemalige Landwirtschaftsschule hatte für einen stundenlangen Löscheinsatz unter zum Teil schwierigen Bedingungen gesorgt. Der Sachschaden wurde auf 300.000 Euro geschätzt. Der Brandort sei durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht worden. An dem ausgebrannten Pkw habe man eindeutige Spuren eines technischen Defekts nachgewiesen, heißt es in der Pressemitteilung. Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln gebe es nicht. In einer am Montag veröffentlichten Meldung berichtete das Präsidium Rheinpfalz von einem Auto, das komplett ausgebrannt sei, und sechs weiteren Fahrzeugen, die von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch die Fassade des Hauses sei von Rußablagerungen beschädigt worden. Alle 13 Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben. Die Tiefgarage habe sich durch das Feuer auf mehr als 800 Grad Celsius erhitzt.