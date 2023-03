Auf 300.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Samstagmorgen beim Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Stamitz-Straße im Baugebiet Ehemalige Landwirtschaftsschule entstanden ist. Den Beamten zufolge ist die Ursache, die zu dem Feuer und in der Folge zu stundenlangen Löscharbeiten führte, noch unbekannt. Die Kripo habe Ermittlungen aufgenommen. In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung berichtet das Präsidium Rheinpfalz von einem Auto, das komplett ausgebrannt sei, und sechs weiteren Fahrzeugen, die von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch die Fassade des Hauses sei von Rußablagerungen beschädigt worden.