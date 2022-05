Auf „deutlich mehr als 100.000 Euro“ schätzt die Polizei die Höhe des Schadens, der am vergangenen Wochenende beim Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Frankenthaler Mahlastraße entstanden ist. Die Feststellung der Schäden gestalte sich schwierig und werde länger dauern, weil ein Gutachter jedes einzelne Fahrzeug untersuchen müsse, erklärte ein Sprecher des Ludwigshafener Polizeipräsidiums auf RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwoch. Wie berichtet, waren bei dem Feuer am frühen Samstagmorgen zwei Autos und zwei Motorräder komplett ausgebrannt und weitere 50 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Es werde nach wie vor „auf Hochtouren“ ermittelt. Zu einzelnen Maßnahmen und Ergebnissen, etwa zur Brandursache, macht die Polizei ihrem Sprecher zufolge aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben. Nur so viel: Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse sei ein technischer Defekt auszuschließen, deswegen werde wegen Brandstiftung ermittelt. Nach Ausbruch der Flammen in der Tiefgarage hatten fast 50 Menschen die Wohnungen darüber zeitweise verlassen müssen. In der Mahlastraße ist es in den zurückliegenden Wochen mehrfach zu Bränden im Umfeld von Wohnanlagen und Tiefgaragen gekommen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.