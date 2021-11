Ein technischer Defekt oder unsachgemäßer Umgang mit Feuer – diese beiden Möglichkeiten kommen nach gemeinsamen Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft als Ursache für den Brand infrage, bei dem in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nordendstraße ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist. Dies haben Untersuchungen in der Wohnung ergeben, an denen am Donnerstag ein Sachverständiger und Brandermittler der Kripo beteiligt waren. „Hinweise auf ein Einwirken Dritter“ oder vorsätzliche Brandstiftung schließen die Ermittlungsbehörden ihrer Mitteilung zufolge bisher aus. Probleme als Auslöser des Feuers könne „nicht vollständig ausgeschlossen werden“. Die zweite Variante laut den Beamten: fahrlässige Brandstiftung, etwa durch brennende Kerzen oder Zigaretten. Der Mann, dessen Leiche die Einsatzkräfte in der Wohnung fanden, ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben.