Die Feuerwehr hat am Mittwochabend mit eigenen Messungen geprüft, ob der Brand in einer Produktions- und Lagerhalle des Düngemittelherstellers ICL Fertilizers in Ludwigshafen-Rheingönheim auch die Luft in Frankenthal und seinen Vororten belastet hat. Darüber hat die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage informiert. Die Rauchwolke über dem Werk war zwar auch hier deutlich zu sehen, die Fachleute der Feuerwehr hätten aber neben dem ebenfalls wahrnehmbaren Geruch keine Belastung festgestellt, sagte Lisa Randisi von der städtischen Pressestelle. Insofern sei auch entschieden worden, vorbeugend eine Warnung über die Katwarn-App auszuspielen. Wäre Frankenthal stärker betroffen gewesen, hätte das die dann vorgesehene Alarmkette in Gang gesetzt: mit Sirenensignal, Information über Lautsprecherwagen und entsprechenden Warnungen per Internet, Medien und soziale Netzwerke.