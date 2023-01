Abgestellter Müll am Hintereingang eines Lebensmittelgeschäfts in der Lauergasse in Frankenthal, der in Brand geraten war, sorgte laut Pressebericht in der Nacht auf Mittwoch für einen größeren Feuerwehreinsatz nahe des Speyerer Tors. Das Feuer griff laut Bericht auf das Gebäude, in dem Paolettis Lebensmittel und Süßwaren betrieben wird, über. Bewohner der angrenzenden Wohnungen wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Drei Personen seien vorsorglich aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt worden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Ursache des Brandes aufgenommen. Gesucht werden Zeugen. Diese können sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de wenden.

Die Feuerwehr Frankenthal, die gegen 1.55 Uhr alarmiert wurde, war mit fünf Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften bis gegen 4 Uhr im Einsatz. Der Europaring war zwischen Speyerer Tor und Turnhallstraße während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Ein Übergreifen auf die rechts und links direkt angebauten Häuser sowie auf das Obergeschoss des Brandobjekts habe durch einen massiven Löscheinsatz verhindert werden können, heißt es im Bericht. Nach Ende der Löscharbeiten seien umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig gewesen, um das Brandgebäude und die darin befindlichen Büroräume rauchfrei zu bekommen. Zudem musste ein Appartement des Nachbargebäudes, dessen Bewohner nicht zu Hause war, jedoch wegen eines gekippten Fensters Rauch eindrang, belüftet werden. Durch den Bereitschaftsdienst Strom der Stadtwerke Frankenthal sei das Brandobjekt stromlos geschaltet worden. Die nach Abschluss der Löscharbeiten notwendigen Sicherungsmaßnahmen am Brandort sowie die Eigentumssicherungsmaßnahmen an den aufgebrochenen Türen hat laut Feuerwehr das Technische Hilfswerk Frankenthal übernommen.