Am Freitagnachmittag, 13. März, musste die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim zu einem Brand bei der Anlage des Seehotels ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, brauch das Feuer gegen 15.30 Uhr im Nebengebäude der Hotelanlage aus. Feuerwehrleiter Kai Neiheiser bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage den Einsatz, bei dem rund 25 Kräfte der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim beteiligt waren. Laut Neiheiser haben die Löscharbeiten rund eine Stunde gedauert. „Der Brand war schnell unter Kontrolle“, sagt er.

Zur Brandursache konnte ein Sprecher der Polizei am Sonntag noch keine konkreten Angaben machen. Es werden derzeit weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 95.000 Euro. Laut Kai Neiheiser fällt der Schaden an dem Nebengebäude, eine Garage, so hoch aus, weil sich darin diverse Hotelutensilien, etwa Industriewaschmaschinen, befanden. Das Seehotel war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme erreichbar und konnte daher den Einsatzort nicht bestätigen. Es ist das einzige Hotel in Bobenheim-Roxheim.