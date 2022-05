Glimpflich ist nach Angaben der Feuerwehr der Brand im Caritas-Altenzentrum Heilig Geist am Mittwochmorgen in der Rheinstraße ausgegangen. Zu Schadenshöhe und Ursache der Flammen ermittelt die Polizei. Nach bisherigem Stand sei niemand verletzt worden. Gegen 9.20 Uhr sei die Wehr von der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden und habe vor Ort starke Rauchentwicklung im Innenhof festgestellt. Ein Trupp habe unter Atemschutz den Brand in einem an den Hof angrenzenden Nebenraum gelöscht. Weil Mitarbeiter und Bewohner schnell reagiert und alle Fenster geschlossen hatten, konnte der Qualm laut Feuerwehr nicht ins Hauptgebäude eindringen. Ein Übergreifen auf das Dach des Nebentrakts hätten die Einsatzkräfte verhindert. Vor Ort war neben einem großen Aufgebot von Rettungsdienst und Polizei auch der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke. Die Feuerwehr sei mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften angerückt.