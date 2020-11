Weil sich die Wormser Kleingartenanlage Mittelochsplatz rechts an der L523 in Fahrtrichtung Mainz entlangzieht, musste die Landesstraße, die Bobenheim-Roxheim und Worms verbindet, am Samstagabend für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Laut Polizei Worms war es am Samstag gegen 22.30 Uhr zu einem Brand in einem Schrebergarten gekommen. Dabei seien Inventar im Garten wie auch das dazugehörige Gebäude beschädigt, Personen aber nicht verletzt worden. Für die Dauer der Löscharbeiten habe die L523 komplett gesperrt werden müssen. Die Brandursache werde noch ermittelt.