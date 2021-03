Vermutlich wegen Dacharbeiten ist am Donnerstagabend auf dem Gelände der Renolit SE in Frankenthal eine Dehnfuge in Brand geraten. Verletzt wurde laut Mitteilung der Polizei niemand. Gegen 18 Uhr hatten Mitarbeiter zunächst Brandgeruch in einem Lagergebäude festgestellt und dann Rauch gesehen, der aus der Dehnfuge kam. Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und der Feuerwehr Frankenthal konnten den Brand löschen und dafür sorgen, dass der Rauch sich nicht im Gebäude verteilt.