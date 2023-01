Das Modegeschäft „Blickfang by Christa Schillinger“ hat zum zweiten Mal in Folge die Abstimmung über das schönste Schaufenster zur Advents- und Weihnachtszeit gewonnen. Wie die Stadt mitteilt, hatten sich 20 Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt an der Aktion „Fensterzauber“ beteiligt.

Bis zum 31. Dezember konnten die Frankenthaler über das schönste Weihnachtsschaufenster abstimmen. Mehr als 400 Stimmen wurden laut einer Presseinformation abgegeben. 134 Personen favorisierten die Boutique in der Bahnhofstraße 4a. Auf Platz zwei wurde mit 36 Stimmen das Schmuckgeschäft „GW Goldschmiede Werkstatt“ in der Speyerer Straße 45 gewählt. Platz drei belegt mit 33 Stimmen das Fachgeschäft „Betten Lang“ in der Schnurgasse 24.

Abstimmung per QR-Code

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Bürger nicht nur mit den klassischen Stimmzetteln votieren, sondern ihren Favoriten auch online per QR-Code benennen. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer nutzte diese Option. Unter allen Personen, die abgestimmt haben, werden Gutscheine der drei bestplatzierten Geschäfte verlost, die gemeinsam von den teilnehmenden Händlern finanziert wurden. Die Gewinner werden gesondert benachrichtigt.

Ziel der von der städtischen Wirtschaftsförderung initiierten Aktion ist es nach eigener Aussage, den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu stärken und Besuchern zusätzliche Anreize zum Bummeln in der Innenstadt zu bieten.

Noch Fragen?

Das Gewinnerfenster der Aktion „Frankenthaler Fensterzauber“ und eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte mit einer Bildergalerie gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/fensterzauber.