Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Boulderhalle als Anbau an die Kletterhalle Pfalz-Rock: Seit gut fünf Jahren hegt der Deutsche Alpenverein (DAV) in Frankenthal diese Idee. Bis spätestens April sollen nun alle Fragen geklärt sein, sichert die Stadt zu. Gebaut würde allerdings an einem anderen Standort, als ursprünglich geplant.

Er ärgere sich selbst, dass seit einer ersten Anfrage des Vereins 2017 bis jetzt „so viel Zeit ins Land gegangen ist“, räumt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf