Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Diskussion über die vom Deutschen Alpenverein (DAV) geplante Boulderhalle in Frankenthal neben dem Kletterzentrum Pfalz-Rock zieht sich inzwischen seit sieben Jahren hin. Der Verein hält weiter an dem Projekt fest, will aber das ursprüngliche Konzept ändern.

Die Frankenthaler Sektion des Alpenvereins hatte zunächst vor, eine zweigeschossige Halle mit einer Höhe von etwa acht Metern und einer Nutzfläche von 800 Quadratmetern zu bauen. Ziel