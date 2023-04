Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lambsheim. Sie sind derzeit nicht zu stoppen. Die Oberliga-Basketballer der Eintracht aus Lambsheim fuhren am Samstagabend ihren fünften Sieg in Folge ein. Mit 82:72 (32:28) bezwang das Team von Eintracht-Coach Sven Schumacher den BBC Horchheim. Einen großen Anteil am Erfolg hatte ein Youngster, der sich bereits zum Führungsspieler entwickelt hat.

Sven Schumacher, Trainer des Basketball-Oberligisten Eintracht Lambsheim, gerät ins Schwärmen, als er von der Leistung von Bertram Lind spricht. Der Neuzugang sei ein „Bonbon“,