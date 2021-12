Bei seiner Flucht vor der Polizei rammte der Fahrer eines schwarzen BMW Samstagabend gegen 22 Uhr in der Innenstadt von Frankenthal ein anderes Auto. Der Mann hatte vor einer Polizeikontrolle in der Mahlastraße gewendet, Beamten verfolgten das Auto zunächst. Der Fahrer sei jedoch so gerast, dass es ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht möglich gewesen sei, ihn im Blick zu behalten, heißt es im Bericht. Eine Fahndung wurde eingeleitet, zeitgleich seien bereits Notrufe zu dem Unfall eingegangen. Der BMW, der nicht mehr fahrtüchtig war, sei in der Nürnberger Straße auf Höhe der Hausnummer 2 gefunden worden. Laut Zeugenaussagen hatte der Fahrer das Fahrzeug verlassen und war in Richtung Karolinenstraße weggelaufen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 27-jährigen Mann aus Speyer handelte. Er war auf seiner Flucht auf dem Europaring in Richtung B9 gefahren und hatte dabei mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Bei einem der Überholmanöver soll er mit dem Auto einer 77-Jährigen aus Frankenthal zusammengestoßen sein. Die Frau wollte vom Europaring nach links in die Carl-Theodor-Straße abbiegen. Beide Autos verkeilten sich, durch die Wucht beim Aufprall wurde das Auto der Frankenthalerin etwa 80 Meter weit geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Blechschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.