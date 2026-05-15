Die farbenfrohen Blumen in den öffentlichen Frankenthaler Beeten sind verblüht, aber die Zwiebeln sind zu schade zum Entsorgen. Wer Bedarf hat, kann sich bedienen.

Sie waren wieder eine wahre Frühlingspracht, die bepflanzten Beete im Stadtgebiet. Nun, da die Blumen verblüht sind, wird Platz geschaffen für eine neue Bepflanzung. Die alten Zwiebeln wandern aber nicht auf den Kompost. Nach der Räumung der Hochbeete auf dem Rathausplatz können Bürger sie am Dienstag, 26. Mai, zwischen 8 und 15 Uhr dort kostenlos für den eigenen Gebrauch abholen.

Die diesjährigen Hauptblütenfarben waren gelb, weiß, rosa, erinnert die Stadtverwaltung. Fast ausschließlich sind Narzissen gesetzt worden. Wer Interesse daran hat, deren Zwiebeln im heimischen Garten einzusetzen, kann sie mit geeignetem Transportmaterial einpacken.

Unmittelbar nach dem Strohhutfest sollen die Hochbeete am Rathausplatz, am Café Ideal und am Wormser Tor Anfang Juni mit einjährigen Sommerblumen bepflanzt werden. Prägend für die Beete sollen in diesem Jahr verschiedene blühende Dahlien in rosafarbenen und bordeauxroten Tönen sein. Aufgelockert werden sollen die Beete mit Gräsern, Salbei, Sonnenhut und Eisenkraut.