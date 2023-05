Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Richie Beirach ist einer der ganz großen Jazzpianisten unserer Zeit. Der gebürtige New Yorker, der seit einigen Jahren in Heßheim lebt, kommt am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, mit einem Quintett zur Blue Nite ins Wormser Theater. Die Musiker stammen aus der Metropolregion.

Richie Beirach hat mit Chet Baker und Stan Getz, John Abercrombie und vielen mehr gespielt. Mit David Liebman verbindet ihn seit seiner Jugend eine enge Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit.