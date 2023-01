Geschwindigkeitsüberwachung in Eigenregie: Davon erhofft man sich auch in Frankenthal mehr Druck auf Raser. Die Stadt will dafür mit dem Rhein-Pfalz-Kreis zusammenarbeiten, der bereits seit August 2022 die Einhaltung der Tempolimits selbst kontrolliert. Dafür hat der Kreis vier Mitarbeiter eingesetzt und 160.000 Euro in Ausstattung investiert. Das Problem: Die Polizei hat nicht die Ressourcen, um flächendeckend den Verkehr zu überwachen. Wie der Rhein-Pfalz-Kreis auf Anfrage mitteilt, habe man mit der Stadt Frankenthal bereits erste Informationen ausgetauscht. Im ersten Quartal sollen nun Treffen auf Leitungs- und Arbeitsebene stattfinden, um den Umfang der zu erwartenden Kontrollen und deren Ausgestaltung zu erörtern. Weitere Kommunen hätten sich noch nicht gemeldet. Städte und Landkreise mit mindestens 25.000 Einwohnern können beim rheinland-pfälzischen Innenministerium beantragen, dass sie selbst für die Geschwindigkeitsüberwachung in geschlossenen Ortschaften zuständig sind.