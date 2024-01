In Frankenthal laufen bereits seit Dienstagnachmittag die Vorbereitungen auf einen möglichen Wintereinbruch mit Eisglätte. Wie die Stadt auf Anfrage informiert, hat der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) bereits vorsorglich Sole ausgefahren – eine Methode, die sich auch in anderen Städten als nachhaltig erwiesen hat und die Material einsparen soll. Der Bereitschaftsdienst sei alarmiert, die ersten Streufahrten sollen um 4 Uhr am Mittwochmorgen beginnen.

Von November bis März nutzt der EWF einen professionellen Wetterdienst, der mehrmals täglich Informationen und Prognosen liefert. Darüber hinaus ist eine Glättehotline geschaltet, die rund um die Uhr mit einem Meteorologen besetzt ist. Die jährlichen Kosten dafür liegen laut einem Bericht zur Saison 2021/22 bei rund 5000 Euro.

Das Salzsilo im Betriebshof in der Ackerstraße ist seit Beginn der Wintersaison mit 120 Tonnen Salz befüllt. Zusätzlich sind 1650 Säcke mit jeweils 25 Litern an abstumpfenden Mitteln wie Split und Sand eingelagert. Darüber informierte der zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) Ende vergangenen Jahres auf Anfrage. Dem Winterdienst des EWF stehen laut Stadt 16 Räum- und Streufahrzeuge zur Verfügung.