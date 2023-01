Am 11. Dezember ist für eine Familie in Ludwigshafen Süd die Welt zusammengebrochen. Der Familienhund Joki, ein weißgelockter Bichon Frisé, wurde beim abendlichen Gassigehen von einem frei laufenden Kampfhund angegriffen und totgebissen. Offenbar war dies nicht der erste Vorfall dieser Art in dem mit großen Wohnblocks bebauten Dichterquartier. Zum Artikel geht es hier.

Die Apotheken schlagen Alarm. Die Liste der nicht lieferbaren Medikamente – speziell für kranke Kinder – wird immer länger. Der bürokratische Aufwand ist kaum noch zu bewältigen. Und für die rezeptpflichtigen Arzneimittel muss den Kassen ab 2023 ein höherer Rabatt gewährt werden. Was Frankenthaler Branchen-Vertreter berichten, lesen Sie hier.

Rassismus-Debatte um das „Mohrenköpfle“: Lange hat sich keiner an dem Namen einer alteingesessenen Konditorei in der Mannheimer Neckarstadt gestört. Die Zeiten haben sich aber geändert. Eine Idee, die das Thema eigentlich entschärfen soll, kommt nicht bei jedem gut an. Alles zu dem Thema erfahren Sie hier.

Morbus Parkinson, auch Schüttellähmung genannt, ist eine Erkrankung des Nervensystems. Zittern, verlangsamte Bewegungen und steife Muskeln sind typische Symptome. Aber bei jedem Betroffenen zeigt sich die Krankheit anders. Wie geht man damit um? Welche Hilfe bei der Bewältigung die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt bieten will, lesen Sie hier.

In Speyer gibt es noch eine dreistellige Anzahl von Abwassergruben. Deren Besitzer müssen bei den Entsorgungskosten eine Inflation in Kauf nehmen, die vieles andere in den Schatten stellt. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.