Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es unter den Bewohnerinnen des Frankenthaler Frauenhauses keine Covid-19 Infektion gegeben. Auch ein befürchteter Ansturm von durch Gewalt betroffenen Frauen ist bislang ausgeblieben. Gleich geblieben ist die Anzahl der Anfragen nach Beratung oder Aufnahme.

Zurzeit ist das Frauenhaus Frankenthal mit sechs Frauen und sechs Kindern voll belegt. Eine im April/Mai befürchtete „Panikwelle“ unter Zufluchtsuchenden sei ausgeblieben, berichtet Thekla Goschinak, vom Frauenhaus-Trägerverein „Frauen für Frauen“ angestellte Diplompsychologin, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Goschinak bleibt jedoch skeptisch: „Die Angst vor dem Virus ist wohl in Einzelfällen stärker als die daheim erlebte Konfliktsituation.“

Vor dem Lockdown im März hat keine Frau das Frauenhaus verlassen, während des Lockdowns habe es einen Einzug und einen Auszug gegeben. Zur selben Zeit habe eine Frau vom Frauenhaus aus in Ludwigshafen entbunden und konnte unter Corona-Gesichtspunkten medizinisch versorgt werden.

Mitarbeiterinnen vor Ort

Während öffentliche Gebäude wie Rathaus und Jobcenter seit dem Lockdown weitgehend geschlossen sind, war das Frauenhaus-Team, bestehend aus drei Teilzeit-Mitarbeiterinnen (eine Psychologin und zwei Sozialpädagoginnen), auch während des allgemeinen Stillstands im Frühjahr permanent vor Ort. Lediglich ambulante Begleitungen fanden nicht statt. Keine Mitarbeiterin habe Homeoffice in Anspruch genommen, und es habe auch keine Änderung der Arbeitszeiten gegeben, betont Frédérique Buisson-Koch, Vorsitzende des Trägervereins Frauen für Frauen: „So konnten wir auch in Coronazeiten Fürsorge gewährleisten und haben die schwierige Zeit gemeinsam gemeistert.“

Erwartet habe man bundesweit einen Run auf die Frauenhäuser. Um zusätzliche Zufluchtsstätten für Opfer häuslicher Gewalt bereitzustellen, hatte das Land, ein Sozialschutz-Hilfspaket der Bundesregierung nutzend, vorbeugend Hotels und Ferienwohnungen angemietet. Eine Aktion, die, so Buisson-Koch, mittlerweile beendet wurde, denn der befürchtete Ansturm blieb aus.

Für Familien belastend

Durch die Pandemie geänderte Lebensumstände wie Arbeiten daheim und geschlossene Schulen seien für Familien, in denen Gewalt herrsche, besonders belastend gewesen: Für Kinder sei die Schule als einziger Ort der Sicherheit drei Monate lang weggefallen, und Frauen hätten die sozialen Kontakte zu Lehrern, Kollegen und Erzieherinnen gefehlt. „Wir glauben, dass es einigen Familien und Kindern nach wie vor nicht gut geht“, schätzt Psychologin Goschinak.

Trägervereins-Vorsitzende Buisson-Koch rechnet mit „Nachwehen“ der Corona-Pandemie: In den Familien passiere zurzeit viel, mit einer steigenden Anzahl Corona-bedingter Scheidungen sei künftig zu rechnen.

Das Worst-Case-Szenario im Frauenhaus ist ausgeblieben: Bei einem Corona-Verdachtsfall hätten Bewohnerinnen und Angestellte in Quarantäne gemusst bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgungsketten. Dass es nicht so weit kam, habe wesentlich am vorbildlichen Verhalten der Bewohner gelegen. „Alle waren sich der Regeln absolut bewusst“, betont Thekla Goschinak, man habe persönlich und übers Internet viel Infoarbeit geleistet und Hygienetipps in mehreren Sprachen ausgelegt.

Dankbar für Hilfe

Dankbar ist man im Frauenhaus für viele Arten der Unterstützung. So habe das Land frühzeitig Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe geliefert, Betreiber von Hotels und Pensionen hätten coronabedingt Leerstände als Wohnraum angeboten. Mit der hiesigen Baugesellschaft und einer privaten Hausverwaltung im Frankenthaler Süden arbeite man gut zusammen, ebenso mit dem Jobcenter.

Ein Blick in die Frauenhaus-Statistik von 2019 weist einen Übernachtungsrekord mit insgesamt 4154 Belegtagen aus. In den Vorjahren waren es durchschnittlich 3200. Insgesamt haben 27 Frauen Zuflucht gesucht, 16 davon haben eines bis vier Kinder mitgebracht. Und sie blieben länger: Die durchschnittliche Verweildauer betrug 27 Tage. Während ihres Aufenthalts im Frauenhaus haben die Frauen Gelegenheit, sich zu qualifizieren, etwa in dem sie Fahrrad Fahren oder Nähen lernen. Auch einen Selbstverteidigungskurs für Bewohnerinnen und Ehemalige wolle man künftig wieder anbieten.

Zuschuss vom Land

Finanziell steht das Frauenhaus auf sechs Füßen: Fix sind der Landeszuschuss von rund 106.000 Euro jährlich und der städtische Zuschuss von höchstens 30.000 Euro. Teile ihrer kommunalen Unterstützung fordert die Stadt auf der Grundlage der Belegstatistik von den Herkunftskommunen der Frauen immer im Folgejahr anteilig zurück. Gerichtliche Geldbußen, Spenden und die Mitgliedsbeiträge der 66 Fördervereinsmitglieder (eine Mitgliedschaft für 36 Euro pro Jahr) sind weitere Einnahmequellen. Schließlich die Mieteinnahmen: neun Euro kostet eine Übernachtung für Frauen, vier für Kinder. Häufig werden die Mieten vom Jobcenter übernommen.

Unterstützung erhält das Frauenhaus auch von teils langjährigen Geld- und Sachspendern. Gesucht wird zurzeit Wohnraum von Privatpersonen zur Anmietung. Auch gebrauchte Fahrräder seien immer willkommen.

Zur Sache: Hilfe für Frauen

Das Frauenhaus Frankenthal ist unter der Telefonnummer 06233 9695 erreichbar. E-Mail: team@frauenhausft.de. Telefonische Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 12.30 Uhr.

Das bundesweite Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen, Telefonnummer 08000 116 016, ist rund um die Uhr erreichbar. Online-Beratung gibt es unter www.hilfetelefon.de.

Das bundesweite Hilfstelefon sexueller Missbrauch, Telefonnummer 0800 2255 530, ist erreichbar montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr. Online-Beratung gibt es unter www.save-me-online.de.

Bei akuten Notfällen hilft die örtliche Polizei unter der Notrufnummer 110. bik