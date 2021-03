Zunächst bis einschließlich 19. März gelten in Frankenthal wieder verschärfte Corona-Regeln. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Grund: Seit Mittwoch hat die Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen den rechnerischen Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Am Freitag ist die Sieben-Tages-Inzidenz nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Landes auf 139,5 gestiegen, acht Neuinfektionen wurden gemeldet. Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung zwinge die Stadt dazu, Mittel zum Senken dieser Zahl zu ergreifen. Mit der Allgemeinverfügung , die am Samstag in Kraft tritt, werden die seit 8. März geltenden Lockerungen im Einzelhandel, Gewerbe, Sport und Freizeit nach wenigen Tagen wieder zurückgenommen. Die wichtigsten Punkte: Kontakte in der Öffentlichkeit müssen auf den eigenen und maximal eine Person eines weiteren Hausstands reduziert bleiben. In den Schulen wird der Präsenzunterricht ab der fünften Klasse ausgesetzt. Erneut angeordnet wird auch eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Eine Rücknahme der nun verfügten Einschränkungen ist laut Landesverordnung erst möglich, wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen „stabil unter 100“ sinkt, betont die Stadt.