In Frankenthal läuft in den kommenden Jahren für fast 400 Wohnungen die Sozialbindung aus. Über diese Perspektive hat Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) auf Anfrage der Grünen im Ausschuss Familie und Soziales berichtet. Betroffen ist damit mehr als die Hälfte aller derzeit 740 sogenannten Sozialwohnungen in der Stadt.

Mit der beschriebenen Entwicklung liegt Frankenthal im Bundestrend, die Folgen davon seien gleichwohl schon deutlich zu spüren: Es gebe insgesamt weniger Wohnungen für Menschen mit wenig Geld, gleichzeitig würden auch die Wohnungen in Sozialbindung immer teurer, beschrieb Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) den Grund für die Anfrage ihrer Fraktion. Das Problem: Trotz der im Stadtrat beschlossenen Sozialquote für Neubauprojekte gebe es kaum Nachschub.

Stattdessen steht nach Darstellung von Sozialdezernent Leidig eine regelrechte Welle bevor, was den Wegfall der Sozialbindung für Wohnungen in Frankenthal angeht. 2024 sind es 84, ein Jahr später 176 und und weitere zwölf Monate später 136 Einheiten, die wieder auf dem freien Markt landen.