Die nächsten Tage wird es nachts noch einmal empfindlich kalt. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) gibt deshalb Tipps, wie die Biotonne im Winter richtig befüllt werden sollte.Die Minustemperaturen stellen die Entsorgungsfachleute des EWF vor eine Herausforderung, heißt es in einer Pressemitteilung: Besonders die braunen Biotonnen ließen sich teils nur schwer entleeren, weil Bioabfälle am Tonnenboden oder Tonnenrand festfrieren. Ideal sei es, die Tonne geschützt an die Hauswand, unter ein Dach oder in die Garage zu stellen und erst kurz vor der Leerung rauszustellen. Wo das nicht möglich ist, empfiehlt der EWF, den Tonnenboden mit Eierkartons oder Zeitungspapier auszulegen. Beides könne Flüssigkeit aufnehmen. Speise-, Obst- und Gemüsereste sollten ebenfalls in Zeitungspapier eingewickelt werden, betont der Eigenbetrieb. „Besonders feuchte Abfälle wie Kaffeefilter oder Teebeutel sollten vorher gut abgetropft sein“, rät der EWF. Hilfreich sei, den Abfall locker zu schichten und ihn nicht zusammenzudrücken. Mit Stock oder Spaten könne Festgefrorenes wieder gelockert werden. Infos im Netz unter www.frankenthal.de/ewf oder im EWF-Bürgerbüro, Telefon 06233 89777.rhp