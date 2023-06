Sobald die Temperaturen steigen, kann die Biotonne anfangen zu stinken und es droht Madenbefall. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) hat Tipps für den Umgang mit der Biotonne im Sommer.

Bioabfälle sollten möglichst trocken in die Biotonne geworfen werden. Speisereste und andere feuchte organische Abfälle sollten deshalb in Zeitungspapier eingewickelt oder in Papiertüten eingepackt werden. Das halte Fliegen fern, nehme Feuchtigkeit auf und schützte die Tonne vor größeren Verschmutzungen. Der EWF betont: Plastiktüten, auch als „kompostierbar“ bezeichnete Beutel, gehören nicht in die Biotonne. Die Tonne sollte locker befüllt sein, die Behälterwände könnten mit Zeitungspapier ausgekleidet werden. Kleine Zweige, Holzspäne und zerknülltes Zeitungspapier könnten zur Auflockerung genutzt werden.

Gesteinsmehl und Filterdeckel

Durch die Zugabe von Gesteinsmehl kann laut EWF Feuchtigkeit gebunden und Madenbefall verringert werden. Das Gesteinsmehl ist im Baumarkt und Gartencenter erhältlich. Der Deckel der Biotonne sollte außerdem stets geschlossen bleiben. Wenn möglich, empfiehlt der EWF, die Biotonne an einem schattigen Platz aufzustellen. Verschmutzungen sollten umgehend gereinigt werden.

Um den Geruch zu reduzieren, gibt es Biofilterdeckel, mit denen Nutzer ihre Tonne (40 bis 240 Liter) auf eigene Kosten nachrüsten können. Der Filterdeckel kann im Bürgerbüro des EWF in der Ackerstraße 24 beantragt werden. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des EWF unter 06233 89-777 oder per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de zur Verfügung. Infos gibt es auch unter www.frankenthal.de/ewf.