Mit einem Stand auf dem Frankenthaler Wochenmarkt informiert der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) am Freitag, 10. Juni, 9 bis 13 Uhr, über die Kampagne #wirfuerbio. Mitarbeiter des EWF beantworten in der Speyerer Straße Fragen rund um das Thema Biomüll und geben Tipps zum richtigen Umgang mit der Biotonne. Das Informationsangebot ist Teil einer bundesweiten Aufklärungskampagne mit dem Ziel, den Plastikanteil im Biomüll zu minimieren und so hochwertige Komposterde zu gewinnen. Mehr zum Thema unter www.frankenthal.de/ewf und unter www.wirfuerbio.de/ewf.