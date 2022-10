Die Entsorgung der Abfälle aus der Biotonne hat sich drastisch verteuert. Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), die auch den organischen Müll aus Frankenthal verwertet, verlangt inzwischen einen Tonnenpreis von 119 Euro – und das rückwirkend ab 1. Mai. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) rechnet für 2022 mit Mehrkosten zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Als die erste Zweckvereinbarung mit der ZAK im Jahre 2012 abgeschlossen wurde, waren lediglich 75 Euro pro Tonne fällig. Der Preis stieg dann kontinuierlich an und lag im Januar 2022 bereits bei rund 102 Euro. Die ZAK begründe die Erhöhung mit den extrem gestiegenen Energie- und Kraftstoffkosten als Folge des Kriegs in der Ukraine, erläuterte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Zwischenzeitlich hätten vier der sieben ZAK-Partnerkommunen zugestimmt. Der EWF behalte sich eine rechtliche Prüfung vor, die noch nicht abgeschlossen sei. Mit der ZAK müsse über Einsparpotenziale und eine Reduzierung der Standards geredet werden, so Knöppel. Die Preiserhöhung sei zu erwarten gewesen, meinte Adolf-José König (SPD). Es werde wohl nicht die letzte Anpassung bleiben, prognostizierte Hugo Campidelli (CDU). Mehr Anstrengungen, um die Müllmengen zu reduzieren, forderte Anne Gauch (Grüne/Offene Liste). Und Hartmut Trapp (AfD) fragte, wie sich die ZAK bei wieder sinkenden Energiepreisen verhalten werde.