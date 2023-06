Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ganze Vielfalt des Lebens in der Natur – das ist Michael Rademachers Leidenschaft. An der lässt der Wahl-Frankenthaler mit großer Begeisterung auch andere teilhaben – in erster Linie seine Studenten an der Fachhochschule Bingen. Der Träger des Landeslehrpreises ist nach anderthalb Jahrzehnten in der Wirtschaft als Professor an die FH gegangen. Und seit Februar auch ihr Vizepräsident.

Dass Michael Rademacher Mitte September in den Beirat für Naturschutz berufen worden ist, der die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) in Neustadt bei ihrer Arbeit als Umweltbehörde