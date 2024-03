Gemeinnützige Bildungseinrichtungen der Stadt will die Frankenthaler Bildungsstiftung mit 5000 Euro unterstützen. Vorschläge für förderwürdige Aktionen können Kindertagesstätten, Schulen, Vereine und andere Institutionen bis 30. April einreichen. Die Gremien der Frankenthaler Bildungsstiftung treffen im Anschluss laut Pressemitteilung der Stadt eine Auswahl. Ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe der Mittel sei, mit welchen Projekten die größte Breitenwirkung erzielt werden könne, um so wieder für die Frankenthaler Bildungsstiftung zu werben. Förderanträge können per E-Mail an maike.oeschger@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Kultur und Sport, Stichwort „Bildungsstiftung – Förderanträge“, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal, eingereicht werden. Unter dem Motto

„Wer fliegen will, braucht Flügel“ setzt sich die Stiftung seit 2008 für Bildungsprojekte ein, für die es keine öffentlichen Gelder gibt. „Schon mit einem Euro pro Familienmitglied und Monat kann jeder einen Beitrag leisten, in die Zukunft unserer Kinder zu investieren“, wirbt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) als Stiftungsvorstand um Unterstützer. Weitere Informationen zur Stiftung gibt es auf der Webseite www.frankenthal.de/bildungsstiftung.