Die Frankenthaler SPD-Direktkandidatin Magali Leidig-Petermann empfängt den Minister im TAW zum Talk auf dem Sofa. Sie fordern mehr Zeit für Pädagogik statt Verwaltung.

Magali Leidig-Petermann, SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis Frankenthal, und ihr Parteifreund, der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber, haben auf dem Sofa Platz genommen. Hier im Foyer des Theaters Alte Werkstatt (TAW) herrscht an diesem Abend Wohnzimmeratmosphäre.

Rund zwei Dutzend Besucher sind nach Frankenthal gekommen, darunter Lehrer und Erzieher, die vor der Landtagswahl hören wollen, welche Ideen die SPD für die Zukunft der Bildung im Land hat. Es ist ein lockeres Talk-Format auf Augenhöhe. Leidig-Petermann stellt Fragen, Teuber antwortet, das Publikum fragt nach. Vor dem Beginn der rund 90-minütigen Veranstaltung gehen beide die Tische ab und begrüßen jeden Gast mit Handschlag.

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Frankenthal ist Schulstadt

Bildung ist eines der zentralen Themen im Wahlkampf. Und gerade in der Schulstadt Frankenthal, in der allein die Stadt Trägerin von insgesamt 19 Schulen ist, nimmt das Thema einen hohen Stellenwert ein. Als die Direktkandidatin und der Bildungsminister auf dem Sofa sitzen, geht es jedoch nicht um frankenthalspezifische Herausforderungen, sondern um grundsätzliche Leitlinien. Zwei Wörter, die dabei immer wieder fallen, sind „Aufstiegsversprechen“ und „Bildungsgerechtigkeit“.

Teuber: „Bildung als Tor zur Freiheit“

Im TAW erzählen beide von ihrem Werdegang – und davon, wie sie es geschafft haben, obwohl ihnen der Weg nicht vorgezeichnet war. Bei seiner Geburt seien seine Eltern beide erst 17 Jahre alt gewesen, berichtet Teuber. Der Zuschauer hört heraus: Das Geld war oft knapp, der Minister ist ein Arbeiterkind aus Niedersachsen. Schule, Abitur und damit auch Bildung seien für ihn ein „Tor zur Freiheit“ gewesen, sagt Teuber; etwas, was er allen Schülern wünscht.

Und Leidig-Petermann, die in Frankenthal zur Schule gegangen ist und heute für die SPD-Fraktion des Landtags in Mainz arbeitet, erinnert sich: „Schule hat mir nicht nur Spaß gemacht, trotzdem habe ich meinen Weg gefunden.“ Das Wort „Aufstiegsversprechen“ sei keine Hülse.

Forderung: Lernmittelfreiheit und Beitragsfreiheit

Damit Bildung zu diesem oft zitierten Aufstieg führen kann, betonen Leidig-Petermann und Teuber den Wert der Lernmittelfreiheit. Die SPD will, dass Schülern alle Schulbücher und Arbeitshefte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Um Familien zu entlasten, soll zudem der Besuch von Kindertagesstätten ab dem zweiten Lebensjahr beitragsfrei bleiben.

Für die frühkindliche Bildung seien die Kitas enorm wichtig, urteilt Teuber; sie glichen unterschiedliche Voraussetzungen aus und bewirkten Bildungsgerechtigkeit, auch dank der Sprachförderung: Laut Teuber gibt es in Rheinland-Pfalz bisher 357 geförderte Kitas, künftig soll es 1000 dieser Sprach-Kitas geben.

Ziel: „Mehr Zeit für Bindung und Pädagogik“

„Ich weiß von Schulen, dass wegen der Verwaltungsarbeit kaum oder keine Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt“, sagt Leidig-Petermann. Teuber, der von Haus aus selbst Gymnasiallehrer für Deutsch und Sozialkunde ist, antwortet: „Wir brauchen mehr Zeit für Bindung und Pädagogik.“ Es müsse darum gehen, zu den Schülern Beziehungen aufzubauen.

Wie Teuber das erreichen will? Mit besseren Rahmenbedingungen für Lehrer, mehr multiprofessionelle Teams mit Schulsozialarbeit und Schulpsychologie, mehr Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI). Auf Nachfrage aus dem Publikum betont der Bildungsminister: „Wir müssen viel stärken in die Autonomie von Schulen investieren.“ Arbeitsweisen und Konzepte „aus der Praxis mit der Praxis für die Praxis“, das ist das, was er wolle, sagt Teuber.